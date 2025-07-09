Свердловская область поддержит расширение мощностей УЗГА в регионе

Врио губернатора региона Денис Паслер отметил, что уже готовится техническое задание по строительству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области поддержат проект по наращиванию производственных мощностей Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в регионе. Об этом журналистам на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2025" сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Мы с министром вчера были там (на УЗГА - прим. ТАСС), будем поддерживать [строительство]. <...> Мы строили уже ряд корпусов и зданий для УЗГА, и на сегодняшний день мы еще будем строить ровно то количество, которое нужно для того, чтобы в полном объеме решить те задачи государства, которые перед предприятием стоят", - сказал он.

По словам Паслера, на сегодняшний день власти готовят техническое задание по строительству. "Мы определились с источниками финансирования, порядка 7-10 млрд рублей возможны. Еще раз говорю, пока нет тех условий, но то, что мы точно будем строить площадки, чтобы продолжать работу, это решение уже принято", - добавил он.

О производстве УЗГА в Свердловской области

Ранее в департаменте информационной политики региона сообщили, что УЗГА станет головной площадкой по изготовлению легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Новые производственные мощности для выпуска самолетов "Байкал" и "Ладога", которые станут основой малой и среднемагистральной авиации России, были введены в ОЭЗ "Титановая долина" в конце 2023 года. На площадке построены здание инженерно-технических служб площадью 1,4 тыс. кв. м, универсальный производственный корпус площадью 6,5 тыс. кв. м, а также ангар для сервисного обслуживания и наземной технологической отработки новой авиатехники площадью 1,9 тыс. кв. м, многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тыс. кв. м.

В феврале 2025 года первый заместитель генерального директора АО "УЗГА" Алексей Пахтусов сообщил, что предприятие инвестирует порядка 30 млрд рублей в запуск серийного производства легких самолетов на территории особой экономической зоны "Титановая долина". Генеральный директор "Титановой долины" Андрей Антипов уточнил журналистам, что еще порядка 30 млрд рублей на проект направят из бюджета Свердловской области. Таким образом, общая стоимость создания серийного производства, по словам Антипова, составит порядка 60 млрд рублей.

Об "Иннопроме"

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.