"Контур.Толк" внедрил детектор дипфейков в сервис видеосвязи

Это первый сервис для видео-конференц-связи, внедривший подобную технологию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сервис для видеокоммуникаций "Контур.Толк" внедрил инструмент для выявления дипфейков по видеосвязи, который позволяет опознавать поддельный видеоконтент во время онлайн-встреч, передает корреспондент ТАСС с презентации инструмента на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Это первый сервис для видео-конференц-связи, внедривший подобную технологию.

"Работа детектора дипфейков при удаленном взаимодействии в онлайн-формате эффективно дополняет организационные процедуры, снижает нагрузку на проверяющих и защищает от сложных технологических атак. Инструмент уже проходит тестирование в одном из крупнейших банков России", - сказал ТАСС генеральный директор группы компаний "СКБ Контур" Михаил Сродных.

По словам системного аналитика "Толк.ИИ" Романа Теплоухова, предполагается, что детектор дипфейков поможет бизнесу обеспечить безопасность удаленных переговоров и соответствовать новым законодательным требованиям. Детектор анализирует видеопоток и выявляет визуальные несоответствия, которые указывают на использование нейросетей для создания потока изображений, неотличимого от естественного.

Кроме того, в рамках "Иннопрома" была представлена новая функция "Контур.Толка" - протокол. Это формализованный документ, включающий обсужденные темы, выводы, список ответственных и сроки выполнения задач. Документ создается автоматически на основе записи встречи с помощью встроенной нейросети. В настоящее время этот инструмент внедрен в тестовом формате.

В апреле 2025 года в России были внесены изменения в статью 7 федерального закона №115-ФЗ, которые расширяют возможности по удаленному обслуживанию клиентов в соответствии с программой экспериментально-правового режима. Это позволит проводить удаленную идентификацию клиентов при открытии банковских счетов.

"Контур.Толк" - проект экосистемы для бизнеса "Контур", позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.