Украинский импорт в I полугодии превысил экспорт почти вдвое

Торговый дефицит Украины достиг $18,3 млрд за этот период, отметили в Государственной таможенной службе страны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Торговый дефицит Украины достиг $18,3 млрд за первое полугодие. Соответствующие данные опубликовала в Telegram-канале Государственная таможенная служба Украины.

Импорт товаров составил $38,3 млрд, тогда как экспортировала страна товаров только на $20 млрд. Таким образом, импорт превысил экспорт в 1,9 раза. По подсчетам издания "Страна", за аналогичный период 2024 года этот коэффициент составлял 1,7.

Больше всего товаров Украина закупает в Китае ($8,2 млрд), Польше ($3,5 млрд) и Германии ($3,2 млрд). Наибольшие продажи пришлись на Польшу ($2,4 млрд), Турцию ($1,7 млрд) и Италию ($1,2 млрд). В структуре закупок преобладали продукция машиностроения ($14,8 млрд), химической промышленности ($6,2 млрд) и топливо ($4,9 млрд). Продает Киев в основном продовольствие, металлы и изделия из них.