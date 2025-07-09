Эксперт Ковалев: господдержка сократила срок окупаемости внедрения роботов в производство

Окупаемость робота с учетом меры поддержки может достигать уже менее 12 месяцев, а в каких-то отраслях и до шести месяцев, отметил председатель Клуба молодых промышленников России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Время окупаемости интеграции роботов в производство значительно снизилось в России благодаря большому количеству мер поддержки этого направления. В результате в некоторых отраслях оно достигает уже менее шести месяцев, сообщил ТАСС председатель Клуба молодых промышленников России Антон Ковалев на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Большое сейчас уже количество мер поддержки формируется для интеграции роботов в производство, <…> окупаемость робота с учетом меры поддержки может достигать уже менее 12 месяцев, а в каких-то отраслях и до шести месяцев. Это же невероятный эффект. <…> Государство настолько интегрировано в поддержку промышленных предприятий, что, во всяком случае у нас в клубе, 90% людей уже получили меры [поддержки] - это либо субсидии, либо "дешевые" кредиты, это займы Фонда развития промышленности, это МСП-лизинги", - сказал он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.