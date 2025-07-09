ЕС надеется в 2025 году покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины

Также Еврокомиссия предлагает сделать помощь Киеву структурной статьей бюджета сообщества, то есть обязательной частью расходов Евросоюза на следующий бюджетный цикл

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 80% внешних финансовых потребностей Украины в этом году могут быть обеспечены за счет средств Евросоюза. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Мы ожидаем, что в этом году ЕС будет покрывать более 80% внешних финансовых потребностей Украины, и мы будем продолжать это в последующие годы", - сказала она в интервью агентству РБК-Украина. Член Еврокомиссии (ЕК) отметила, что ЕС является "крупнейшим и самым стабильным донором и инвестором Украины". С ее слов, бюджет страны, ее восстановление, реконструкция и модернизация финансируются преимущественно Евросоюзом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕК включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью в €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. С начала конфликта суммарная финансовая, экономическая и военная помощь Киеву со стороны Евросоюза и его стран-членов составила €160 млрд, однако все эти деньги выделялись не системно, а в виде многочисленных отдельных программ, кредитных линий, национальных и европейских займов.

Теперь Еврокомиссия предлагает сделать помощь Украине структурной статьей бюджета сообщества, то есть обязательной частью расходов Евросоюза на следующий бюджетный цикл. Проект бюджета на 2028-2034 годы Еврокомиссия намерена представить на следующей неделе. Переговоры по этому плану между Еврокомиссией и странами ЕС могут продолжаться до конца 2027 года и должны завершиться компромиссом.