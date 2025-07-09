Экс-чиновник Минобороны Украины нанес более $8 млн убытков на закупках горючего

Чиновнику предъявлены обвинения в связи с небрежным отношением к военной службе, ему грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший чиновник Министерства обороны Украины нанес государству $8,1 млн убытков при закупке горюче-смазочных материалов (ГСМ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Бывший высокопоставленный чиновник летом 2023 года закупил для нужд армии горюче-смазочные материалы, противоправно включив в оплату налог на добавленную стоимость. По 19 соглашениям на государственные нужды были приобретены смазочные средства, нефть и дистилляторы для техники специального назначения на общую сумму 2 млрд гривен ($48 млн). Таким образом, сумма ущерба составила более 340 млн гривен ($8 млн)", - говорится в сообщении Telegram-канала ГБР.

Чиновнику предъявлены обвинения в связи с небрежным отношением к военной службе, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее ГБР также предъявила обвинения бывшему временно исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Украины в связи с нанесением убытков государству на сумму более $47,9 млн.

Вопрос противодействия коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.