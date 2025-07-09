Соглашение России и Омана о взаимной отмене виз вступит в силу с 18 июля

Россияне смогут находиться на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Соглашение между РФ и Оманом о взаимной отмене визового режима вступит в силу 18 июля. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"18 июля вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Султаната Оман о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 22 апреля 2025 года", - указали в министерстве.

"В соответствии с соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года", - отметили в МИД РФ.