Цивилев: РФ готова сотрудничать с дружественными странами в технологическом суверенитете

Министр энергетики подчеркнул, что для этой работы важно наладить связи между конкретными компаниями разных государств

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать с дружественными странами по совместному построению технологического суверенитета. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на открытой лекции для участников межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего "Инжир-2025" в Казани.

"Наша программа технологического суверенитета - это работа со всеми дружественными странами. Арабские страны - это страны, которые являются для нас дружественными. <...> Во всех арабских странах у нас есть консульства. В ближайшее время мы будем создавать институт стратегических советников в каждой стране. С каждой страной мы работаем и даем предложения этой стране по тем технологиям, которые у нас есть готовые. <...> Мы предлагаем нашим друзьям, нашим партнерам совместное сотрудничество, построение совместного технологического суверенитета", - сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что для этой работы важно наладить связи между конкретными компаниями разных стран.