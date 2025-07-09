В Пятигорске к 2030 году количество мест размещения вырастет на треть

Рост обеспечат за счет постройки гостиниц высшего класса, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Количество мест размещений в Пятигорске увеличится на 30%, с 10 тыс. до 13 тыс. к 2030 году. Рост будет обеспечен за счет строительства гостиниц высшего класса. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"На сегодняшний момент в городе у нас порядка 10 тыс. мест размещения, мы делали свой анализ и только около 5% составляет уровень четырех и пятизвездочных гостиниц. <…> Поэтому наша задача - до 2030 года увеличить это до 30%", - сообщил Ворошилов.

По его словам, будет запущено строительство порядка 10 проектов. "Запускаем порядка 10 таких проектов - это гостиница "Горный бриллиант", СПА комплекс с бассейном и пятизвездочным отелем, а также гостиница, стройка которой идет в верхней части площадки "верхнего рынка" и другие проекты", - добавил спикер.