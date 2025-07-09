Аграрии ЛНР с начала года получили почти 900 млн рублей господдержки

В рамках уборочной кампании в регионе намерены собрать 1 млн тонн зерна и зернобобовых, а также 600 тыс. тонн подсолнечника

ЛУГАНСК, 9 июля /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики с 2025 года получили почти 900 млн рублей государственной поддержки. Как сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник, власти "стараются всячески поддерживать" сельхозтоваропроизводителей ЛНР.

9 июля Пасечник дал старт уборочной кампании в ЛНР, посетив поля одного из фермерских хозяйств в Старобельском муниципальном округе. Предприятие, на котором побывал глава ЛНР, в текущем году стало резидентом свободной экономической зоны и с 2023 года в целом активно получает господдержку. Данное хозяйство, как сообщил Пасечник, на площади почти 5,5 тыс. га выращивает озимую пшеницу, подсолнечник, горох и лен.

"За такими крепкими крестьянскими хозяйствами - будущее аграрного сектора нашего региона, поэтому стараемся всячески поддерживать их развитие. Только в этом году государство выделило почти 900 млн рублей господдержки для аграриев Луганщины", - написал он.

Пасечник уточнил, что в целом в рамках уборочной кампании аграрии ЛНР намерены собрать 1 млн тонн зерна и зернобобовых, а также 600 тыс. тонн подсолнечника.

Глава региона также пожелал аграриям республики "благоприятной погоды" и "успешной работы" во время уборочной кампании.

О сотрудничестве с "Росагролизингом"

Пасечник также сообщил, что с 2023 года аграрии ЛНР получили 292 единицы различной сельхозтехники в лизинг от компании "Росагролизинг", до конца года - еще 70 единиц.

15 июня 2023 года глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг".