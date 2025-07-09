Херсонская и Тульская области будут вместе наращивать производство

Херсонщина поможет выйти тульскому бизнесу на территорию региона, сообщили в Минпромторге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Херсонская область окажет поддержку тульскому бизнесу в регионе, также планируется реализация совместных инвестпроектов. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона по итогам подписания документа на полях международной выставки "Иннопром-2025".

"Соглашение направлено на развитие кооперации промышленных предприятий, реализацию совместных инвестиционных инициатив, а также поддержку выхода бизнеса Тульской области на территорию Херсонского региона. Основное внимание будет уделено созданию благоприятных условий для инновационного развития и устойчивого роста производства в обоих субъектах", - сказали в министерстве.

Подписали документ министр промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов и министр промышленности и торговли Тульской области Николай Еланцев.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.