Казначейство с начала года перечислило в федеральный бюджет 753,5 млрд рублей

Отмечается, что по итогам июня 2025 года общая сумма дохода, полученного от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, составила 214,3 млрд рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Казначейство России перечислило в федеральный бюджет 753,5 млрд рублей за 2025 год, в бюджеты субъектов РФ - 210,9 млрд рублей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Казначейства РФ.

"Всего в 2025 г. в федеральный бюджет зачислено 753,5 млрд рублей, в бюджеты субъектов Российской Федерации 210,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам июня 2025 года общая сумма дохода, полученного от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, составила 214,3 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет зачислено 163,2 млрд рублей, в бюджеты субъектов РФ - 51,1 млрд рублей. (включая бюджет федеральной территории Сириус).