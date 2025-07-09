Бюджетная поддержка от ЕС за три года достигает €52,5 млрд, сообщило Министерство финансов Украины

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Украины с начала 2025 года уже получило от Европейского союза €10,5 млрд и планирует получить еще €20,1 млрд до конца года. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"В целом бюджетная поддержка от ЕС за три года достигает €52,5 млрд. Только с начала 2025 года Украина получила уже €10,5 млрд от ЕС. До конца года правительство Украины планирует получить от ЕС еще €20,1 млрд бюджетной поддержки", - написано в сообщении на сайте министерства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью в €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что более 80% внешних финансовых потребностей Украины в этом году могут быть обеспечены за счет средств Евросоюза.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.