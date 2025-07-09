Стали известны цены на новые Fold7 и Flip7 в России

В сети "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что цены будут доходить до почти 200 тыс. рублей в максимальной комплектации для самого дорогого смартфона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Цены в России на новые смартфоны Samsung из серии Galaxy Z будут доходить до почти 200 тыс. рублей в максимальной комплектации для самого дорогого смартфона, сообщили ТАСС в пресс-службе сети "М.Видео-Эльдорадо".

Так, Galaxy Fold7 будет стоить от 149 тыс. рублей до 193 тыс. рублей в зависимости от размера встроенной памяти, Flip7 - от 92 тыс. до 100 тыс. рублей, "бюджетный" Flip7 FE - от 70 тыс. до 80 тыс. рублей. Цены для смартфонов, кроме Flip7 FE, указаны для периода с 9 июля по 7 августа - после этого они будут стоить на 13-27 тыс. рублей дороже.

У сотового оператора МТС смартфоны в период предзаказа (продлится до 21 июля) будут стоить примерно столько же. Оператор также раскрыл цены на часы от Samsung: Galaxy Watch8 будут стоить от 26 тыс. до 28,5 тыс. рублей, Galaxy Watch8 Classic - 37 тыс. рублей, новые Watch Ultra - 45 тыс. рублей.

Samsung ранее в ходе мероприятия Galaxy Unpacked анонсировал выход новых складных смартфонов из линейки Galaxy Z - Fold7, Flip7 и "бюджетного" Flip7 FE, а также новых умных часов - Galaxy Watch8, Watch8 Classic и Galaxy Watch Ultra.