Паслер: Восток является в настоящее время приоритетным направлением для Урала

По словам врио губернатора региона, ряд крупных экспортеров Свердловской области до 40% экспорта своего производства перенаправили на Восток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Глобальный Восток в настоящее время является приоритетным направлением для выстраивания деловых контактов Свердловской области с другими странами. Об этом журналистам на полях международной промышленной выставки "Иннопром" сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

"Очевидно, мы сегодня находимся в санкционных ограничениях, наше государство, видим, как себя ведет коллективный Запад. И очевидно, что глобальный Восток сегодня для нас - приоритет, поэтому в этом году у нас страна-партнер ["Иннопрома"] Саудовская Аравия, в следующем году то же самое направление так или иначе, поэтому однозначно сегодня переориентация бизнеса на Восток идет и идет полным ходом", - сказал он.

По словам Паслера, ряд крупных экспортеров Свердловской области до 40% экспорта своего производства перенаправили на Восток. "Понятно, что много ограничений - и санкции, и логистика, и транспорт с точки зрения морских перевозок. Но тем не менее эта работа идет активно, переориентир идет теми темпами, которые мы сами не ожидали, но это уже очевидно становится всем. Конечно, в первую очередь от этого страдает коллективный Запад, потому что вся инфраструктура, логистика, бизнес и инициатива перешли в страны БРИКС и Востока, и в этом смысле наш бизнес активно в этой переориентации участвует", - подчеркнул врио губернатора.

Паслер также отметил, что выставка "Иннопром" остается востребованной среди представителей бизнеса и с каждым годом развивается. "Еще несколько дней [выставки] впереди, мы ожидаем порядка 50 тыс. гостей. У нас 50 иностранных государств, 33 субъекта Российской Федерации, 1 тыс. экспонатов, в прошлом году было 900", - уточнил он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.