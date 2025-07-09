Акции "Полюса" и "Селигдара" ускорили снижение на фоне заявления Силуанова в Госдуме

Минфин РФ не видит необходимости в чрезвычайных мерах, в том числе в национализации частных золотодобытчиков, но усилит контроль за отраслью, заявил глава ведомства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Акции "Полюса" и "Селигдара" на Мосбирже ускорили снижение и теряли более 2%, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне заявления министра финансов РФ Антона Силуанова во время выступления в Госдуме.

Минфин РФ не видит необходимости в чрезвычайных мерах, в том числе в национализации частных золотодобытчиков, но усилит контроль за отраслью, заявил Силуанов.

По данным на 15:35 мск, акции "Полюса" снижались на 0,51% и находились на уровне 1 835,8 руб. за бумагу, а ценные бумаги "Селигдара" находились на уровне 40,6 руб. (-2,03%).

Затем акции "Полюса" ускорили снижение до 2,32% и составляли 1 802,4 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 15:40 мск. Акции "Селигдара" достигли дневного минимума в 15:37 мск и находились на уровне 40,23 руб. за бумагу (-2,92%).

К 16:10 мск акции "Полюса" замедлили снижение и составляли 1 825 руб. за бумагу, акции "Селигдара" также замедлили снижение до 40,77 руб. (-1,62%).