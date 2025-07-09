Клепач выступил за привлечение иностранной рабочей силы

Главный экономист ВЭБ.РФ отметил, что специалистов можно привлечь из Индии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. РФ необходимо начать работу с готовыми делиться рабочей силой странами, организовав на их территории обучение языку и принятым в российском обществе правилам, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В числе таких стран - Индия.

"У Индии есть специальная государственная программа подготовки кадров, чтобы жители приезжали работали в других странах - здесь тоже имеет смысл сотрудничать, готовить индийских работников, чтобы они могли работать в России. [Необходимо] начинать работать с теми странами, откуда мы могли бы привлекать рабочую силу. Давать им знания русского языка, наших правил жизни, культуры, чтобы они могли достойно здесь работать. На мой взгляд, лучше готовить [работников] на их территории, в том числе с участием наших специалистов, преподавателей", - рассказал Клепач корреспонденту ТАСС в кулуарах промышленной выставки "Иннопром".

Он добавил, что и до СВО в России работает множество иностранных специалистов. Грамотная политика по работе с такими работниками может позволить высвобождать россиян для более квалифицированной работы. "У нас треть рабочей силы занято низкоквалифицированным трудом", - отметил Клепач.

Выставка "Иннопром-2025" прошла в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия. ТАСС - генеральный информационный партнер.