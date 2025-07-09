Минэнерго Украины полностью сформировало наблюдательный совет ОГТСУ

Теперь состав наблюдательного совета ОГТСУ насчитывает пять участников, из которых три независимые и два представители от государства

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины избрало двух новых представителей государства в состав наблюдательного совета "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), теперь его состав сформирован. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Членами наблюдательного совета избраны Виталий Зубрий и Руслан Стрелец, срок их полномочий составляет три года. В состав наблюдательного совета ОГТСУ входят также три независимых эксперта. <...> Назначение членов наблюдательного совета <...> соответствует международным обязательствам Украины", - говорится в сообщении Минэнерго.

Теперь состав наблюдательного совета ОГТСУ насчитывает пять участников, из которых три независимые и два представители от государства. Независимыми членами ранее были назначены Ян Чадам (Польша), Дэвид Чарльз Дэвис (Великобритания) и Сергей Коновец (Украина).

ОГТСУ была создана в 2019 году в процессе вывода из "Нафтогаза" транзитной инфраструктуры и создания отдельного независимого предприятия по управлению газотранспортной системой страны. Учредителем ОГТСУ выступило акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины". ОГТСУ осуществлял транзит российского природного газа, на балансе предприятия находится более 33 тыс. км трубопроводов, 57 компрессорных, 33 газоизмерительных и 1 389 газораспределительных станций.

В начале 2025 года киевские власти остановили транзит российского газа, что повысило потребности в техническом газе для поддержания давления в трубе. Сейчас Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.