АТОР: открытие аэропорта Геленджика может увеличить турпоток до двух раз

По данным ассоциации, туристический поток вырастет при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне или ниже цен в Сочи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Организованный туристический поток в Геленджик может вырасти до двух раз благодаря открытию аэропорта, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным экспертов АТОР, работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований (туров - прим. ТАСС) в 1,5-2 раза при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне или ниже цен в Сочи", - говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил ТАСС, что аэропорт Геленджика до конца 2025 года может принять до 160 тыс. туристов.

Российский союз туриндустрии, в свою очередь, прогнозирует увеличение турпотока в целом в Краснодарский край в 1,5-2 раза благодаря открытию аэропорта и его плавное перераспределение по всему региону. Это существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи, объяснили в пресс-службе союза.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Геленджика готов возобновить прием и отправку гражданских самолетов с 10 июля.