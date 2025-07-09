В омской ОЭЗ "Авангард" планируется запустить шинный завод в 2028 году

Объем инвестиций по проекту составит 41,5 млрд рублей

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Шинный завод планируется построить в особой экономической зоне Омской области АО "Авангард", которое входит в контур "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). Запустить предприятие фирма намерена в первом квартале 2028 года, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Ключевым проектом станет строительство шинного завода АО "Авангард" <…>. Общий объем инвестиций по проекту составит 41,5 млрд рублей. Старт производства запланирован на первый квартал 2028 года", - говорится в сообщении по итогам совещания замминистра экономического развития РФ Святослава Сорокина в ходе рабочей поездки в Омскую область.

Предприятие будет выпускать до 10,5 тыс. шин в год для карьерной техники, самосвалов и тяжелых машин, работающих в горнодобывающей отрасли. Продукция востребована в Кузбассе и на Дальнем Востоке. Порядка половины объема рассчитано на потребности УГМК, уточнили в министерстве.

Также на территории ОЭЗ планируется провести работу по развитию сетей водоснабжения и водоотведения. Стоимость составляет порядка 3 млрд рублей. По словам Сорокина, финансы на эти мероприятия регион может получить через механизм казначейского инфраструктурного кредита. Регион направил соответствующую заявку в Минэкономразвития РФ.

ОЭЗ "Авангард" создана в Омске в 2020 году. Общая площадь территории составляет 165 га, из которых 116 предназначены для размещения резидентов. Более 70% площадей уже предоставлены в аренду или собственность. Всего в ОЭЗ зарегистрировано 11 резидентов. Объем инвестиций составляет 5,7 млрд рублей, создано 108 рабочих мест.

УГМК - российская металлургическая компания, первый по величине производитель меди и цинка в России. Компания объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности.