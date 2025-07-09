Строительство трубопровода в Конго с участием России может начаться в 2026 году

Министр углеводородов Республики Конго Бруно-Жан-Ришар Итуа добавил, что его страна ищет финансовое решение для строительства трубопровода

ВЕНА, 9 июля. /ТАСС/. Строительство нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо в Конго с участием России может начаться в 2026 году. Об этом в кулуарах семинара ОПЕК сообщил журналистам министр углеводородов Республики Конго Бруно-Жан-Ришар Итуа.

"В следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что Конго ищет финансовое решение для строительства трубопровода. "У нас есть заинтересованный партнер. Думаю, у нас будет встреча на следующей неделе, которая, я надеюсь, финализирует вопрос с финансированием", - подчеркнул он.

Республика Конго также планирует начать работу над газовым проектом Marine VI с участием "Лукойла", сообщил министр

По его словам, сейчас начинается второй этап СПГ-проекта Marine XII, к концу года на нем появится вторая крупная плавучая СПГ-установка.

"После этого мы будем работать над Marine VI, еще одним крупным газовым проектом, в который также вовлечен "Лукойл", - сказал он.

Министр также добавил, что переговоры с "Зарубежнефтью" по сотрудничеству в нефтегазовой сфере продолжаются. "Да, мы все еще обсуждаем. Это длится достаточно долго, но я надеюсь, мы придем к решению", - отметил он.

Ранее Республика Конго впервые начала экспорт сжиженного природного газа (СПГ), произведя первую партию на проекте Marine XII итальянской Eni и "Лукойла".

"Лукойл" приобрел долю в размере 25% в нефтегазовом проекте Marine XII у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и местная Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%).

ТАСС выступает официальным медиапартнером семинара.