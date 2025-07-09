Эксперты: запрет на ипотеку не по месту регистрации приведет к падению спроса

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, в настоящее время межрегиональные сделки на ипотечном рынке достигают порядка 30%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спрос на покупку недвижимости в РФ может упасть после запрета на оформление семейной ипотеки не по месту регистрации, при этом цены продолжат расти в пределах инфляции. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что запрет на оформления семейной ипотеки не по региону регистрации заемщика может заработать уже в первом квартале 2026 года.

"Застройщики столкнутся с огромным падением выдачи запросов на семейную ипотеку. Они будут терять 30% до 50% в своих продажах, именно по семейной ипотеке с этим запретом. Поскольку, например, в московских проектах на долю региональных потребителей приходится до 25-27% продаж, на долю подмосковных жителей до 20%", - рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Чегодаева.

Она также не исключила, что инициатива нарушит модель потребительского поведения региональных покупателей. "Это будет отражаться также на крупных мегаполисах, где работают люди, не имеющие там прописку. Допустим, человек работает в Новосибирске, а прописка у него в Новосибирской области. Что ему нужно будет сделать для того, чтобы купить квартиру в Новосибирске по семейной ипотеке? Делать прописку полулегальным способом? А если там нет вообще рынка, а в большинстве локаций, во многих регионах весь основной рынок первичной недвижимости и новостроек сосредоточен только в крупных агломерациях", - объяснила Чегодаева.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, сейчас межрегиональные сделки на ипотечном рынке достигают порядка 30%. Такое решение снижает доступность жилья для семей, нуждающихся в переезде или в покупке жилья для детей-студентов.

"При этом фактически это повлияет на спрос лишь в краткосрочной перспективе, на период трансформации рынка, зато может подогреть спрос до его принятия, когда вновь возникнет эффект "запрыгнуть в последний вагон". Цены в нынешних условиях ограниченного спроса, скорее всего, продолжат рост на уровне инфляции, независимо от этого решения", - заключила Решетникова.