Россети расширили подстанцию в Дагестане для улучшения электроснабжения 40 сел

Ввод в работу нового оборудования снизит риски перегрузки сети, сообщили в компании

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Энергетики расширили подстанцию в Дагестане для обеспечения электроэнергией более 40 горных сел. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Россети".

"Энергетики "Россети Северный Кавказ" заменили на подстанции 110 кВ "Гуниб" силовой трансформатор, что позволило увеличить мощность энергообъекта более чем в 1,5 раза - с 20 МВА до 35 МВА. Таким образом "Россети" расширили высоковольтную подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией более 40 горных поселений Дагестана",- говорится в сообщении.

Уточняется, что работы проведены в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан.

"Питающий центр обеспечивает электроэнергией горные населенные пункты, где для отопления домов активно используется электричество. Ввод в работу нового оборудования снизит риски перегрузки сети. Кроме того, расширение подстанции будет способствовать реализации туристического потенциала Гунибского района, где находятся уникальный природный парк "Верхний Гуниб", средневековая крепость, мемориал "Белые журавли",- добавили в пресс-службе.