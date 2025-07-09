Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4 трлн

В то же время капитализация Microsoft, второго в рейтинге лидирующих компаний мира, составляет $3,73 трлн

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 трлн. Это следует из данных рейтинга на сайте площадки TradingView.

По данным площадки, по итогам торгов 9 июля капитализация Nvidia составила $4 трлн, стоимость ценных бумаг компании на американской бирже NASDAQ - $164,74 (+2,34%). Компания возглавляет рейтинг дорогих публичных компаний, лидирующих на мировых рынках. В то же время капитализация Microsoft, второго в рейтинге лидирующих компаний мира, составляет $3,73 трлн при стоимости акций в $502,26 (+1,14%).

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.