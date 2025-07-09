Госдума одобрила отчет об исполнении бюджета федерального фонда ОМС за 2024 год

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2024 год составило по доходам 3,870 трлн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета федерального фонда ОМС за 2024 год.

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2024 год составило по доходам 3,870 трлн руб. (103,5%), по расходам - 3,889 трлн руб. (100,1%). Дефицит бюджета фонда составил 19,015 млрд руб. при утвержденном федеральным законом дефиците на 2024 год в размере 147,085 млрд руб. Фактические доходы бюджета фонда получены с превышением планируемого объема: в 2024 году доходы бюджета по сравнению с 2023 годом увеличились на 579,694 млрд руб., или на 17,6%. Расходы за тот же период увеличились на 703,481 млрд руб., или на 22,1%.

Страховые взносы на ОМС

В 2024 году в общем объеме доходов основную долю (86,2%) составили страховые взносы на ОМС в общей сумме 3,337 трлн руб., или 103,9% от размера, утвержденного федеральным законом. По сравнению с 2023 годом их объем вырос на 516,306 млрд руб., или на 18,3%.

Из федерального бюджета в бюджет фонда предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 млрд руб. (99,99% от утвержденного объема).

Общий объем поступлений страховых взносов на ОМС работающего населения в 2024 году составил 2,291 трлн руб., или 105,7% от утвержденного объема.

Финансирование медицинской помощи и оплата труда врачей

В 2024 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета фонда в федеральный бюджет было направлено 131,241 млрд руб. (99,9% к показателям федерального закона).

В 2024 году в нормированном страховом запасе бюджета фонда было предусмотрено 7,769 млрд руб. на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. В бюджеты территориальных фондов ОМС для приема на работу врачей и специалистов из числа среднего медицинского персонала направлено 7,098 млрд руб., или 91,4% от утвержденного объема.

"По информации органов исполнительной власти субъектов РФ и в сфере охраны здоровья и территориальных фондов, представленной в фонд, основными причинами низкого освоения средств на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в субъектах РФ являются: трудовая миграция медицинских работников в субъекты РФ с более высоким уровнем оплаты труда; переход медицинских работников в частные или ведомственные медицинские организации; выход на пенсию и увольнение медицинских работников старшего возраста в связи с повышением интенсивности труда; невыполнение выпускниками медицинских высших учебных заведений обязательств по договору о целевом обучении в части последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения и другие", - говорится в заключении комитета по охране здоровья.