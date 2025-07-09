Кондратьев назвал возобновление работы аэропорта Геленджика важным для Кубани

Губернатор Краснодарского края поблагодарил правительство РФ и Росавиацию за решение открыть аэропорт

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Решение о возможности возобновления полетов в аэропорту Геленджика имеет важное значение для Краснодарского края, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее в Минтрансе РФ проинформировали, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения.

"Благодарю правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани - важное решение для Краснодарского края , - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Ограничения на полеты в аэропорту Геленджика были введены в 2022 году.