"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

Продажа билетов стартует с 9 июля, сообщили в компании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".

Ранее сегодня в Минтрансе сообщили, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

"18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Продажа билетов будет открыта сегодня", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.