Эксперты: законопроект о платформенной экономике даст МСБ правовую определенность

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко заявил, что законопроект выравнивает взаимоотношения между маркетплейсами и продавцами, давая последним больше возможностей планировать

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Законопроект о платформенной экономике даст малому и среднему бизнесу (МСБ) правовую определенность во взаимоотношениях с цифровыми платформами. Такое мнение выразили ТАСС представители отраслевых ассоциаций.

"Малый и средний бизнес благодаря этому законопроекту наконец-то на законодательном уровне получит четкие правила взаимодействия с цифровыми платформами, которые будут отвечать основным началам гражданского права. <...> Раньше мы получали штрафы и не понимали, почему, за что. Сейчас законодательство требует, чтобы все действия были предсказуемы, чтобы не было каких-то принудительных действий со стороны маркетплейсов по отношению к МСП и так далее, то есть многие эти вопросы, которые возникали на практике и вызывали тревогу у селлеров, простых продавцов, сейчас должны наконец-то устаканиться", - заявил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко заявил, что законопроект выравнивает взаимоотношения между маркетплейсами и продавцами, давая последним больше возможностей планировать. "Когда нет четких правил или правила создаются крупным игроком, это ведет к некому перекосу, нет баланса. Сейчас законопроект немного силы выровнял. С позиции селлера появилось очень много привилегий и гарантий", - заявил Москаленко.

Кроме этого, этот законопроект открывает для того бизнеса, который не был представлен на маркетплейсах, новые возможности. "Я думаю, МСП, которое не было до этого на маркетплейсах, но давно туда поглядывало, возможно, наши производители, которые боялись сильной конкуренции, демпинга, - для них сейчас откроются новые возможности с принятием этого закона", - отметил президент АПЭТ.

Ранее в среду Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, разработанный в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ. Документы были инициированы правительством РФ.

Багирян также добавил, что законопроект гарантируют покупателям права, которые закреплены в законе о защите прав потребителей. "По части потребителей здесь самое важное то, что долгое время не было ни инициатив, ни практики, которая позволила бы, например, потребителю в соответствии с его правом, которое прописано в законе о защите прав потребителей, ознакомиться с полной, исчерпывающей информацией о товарах, в части, например, разрешительной документации. Речь идет о сертификатах соответствия, о декларациях о соответствии", - заявил он.