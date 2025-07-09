Свердловские власти и бизнес заключили соглашений на 65 млрд рублей на "Иннопроме"

Все средства направлены на социально-экономическое развитие Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти и бизнес Свердловской области заключили порядка 50 соглашений на сумму более 65 млрд рублей на площадке международной промышленной выставки "Иннопром". Об этом сообщил врио губернатора области Денис Паслер.

"На сегодняшний день правительство, администрация и бизнес Свердловской области заключили порядка 50 соглашений на сумму более 65 миллиардов рублей. Все они направлены на социально-экономическое развитие Среднего Урала", - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Так, например, достигнута договоренность с президентом группы "Синара" Михаилом Ходоровским о развитии городского электротранспорта. "Совместно будем производить современные импортонезависимые трамваи и модернизировать имеющийся трамвайный парк в муниципалитетах Свердловской области. Финансирование - 4,4 млрд рублей - на создание производственного комплекса, где будут создавать трамваи "Синары" вместимостью 308 человек, предоставят Фонд развития промышленности и ВТБ", - поделился он.

Отмечается, что на стенде региона состоялось около 50 рабочих встреч, в том числе с участием зарубежных партнеров.

"С каждым годом выставка становится все более востребованной площадкой для установления новых контактов, заключения соглашений, проведения долгожданных встреч и переговоров. Количество компаний, презентовавших свою продукцию на всех стендах юбилейного "Иннопрома", тоже возросло - с 900 в прошлом году до тысячи. К тому же мы ожидаем очередной рекорд и по количеству посетителей - около 50 тысяч человек", - сообщил Паслер.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов.

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