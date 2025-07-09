Работа крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра возобновится с 10 июля

Работа кинотеатров пока не будет возобновлена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС /. Работа самого крупного в Екатеринбурге торгового центра - "Гринвича", закрытого с 30 июня из-за нарушений обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, возобновляется с четверга, 10 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

"Гринвич" готовится к открытию 10.07.2025. Арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины с 14:00 (12:00 мск - прим. ТАСС). Речь идет о торговых галереях (магазинах розничной торговли), офисных помещениях, сервисных услугах. <...> Для посетителей и горожан ТРЦ будет открыт с 16 часов (14:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа кинотеатров пока не будет возобновлена.

В ГУ ФССП России по Свердловской области ранее сообщали, что руководству центра вручено требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений требований, двери ТЦ были опечатаны.

ТРЦ "Гринвич" начал работу в 2006 году, является одним из крупнейших в РФ. Его площадь составляет около 300 тыс. кв. метров, в центре работают порядка 300 магазинов и 12 кинозалов. Он расположен в центральном районе Екатеринбурга.