Последствия сбоя в работе банков Белоруссии обещали устранить к концу дня

Ориентировочное время урегулирования ситуации - 22:00, сообщил Банковский процессинговый центр

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Последствия сбоя в работе нескольких банков Белоруссии могут быть устранены к концу дня. Об этом сообщил Банковский процессинговый центр.

"К сожалению, устранение возникшей проблемы занимает больше времени, чем мы рассчитывали. Работы продолжаются. Ориентировочное время урегулирования ситуации - 22:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе процессингового центра заявляли, что в связи с техническим сбоем в аппаратно-программном комплексе могут иметь место отрицательные балансы по карточкам Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. Полное восстановление корректного функционирования системы сначала ожидалось до 14:00 по местному времени 9 июля, потом срок был перенесен на 17:00.