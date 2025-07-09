Продажи новых автомобилей "Москвич" в июне выросли на 4%

В первом полугодии бренд реализовал 7,4 тыс. машин

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Москвич" продал 1,1 тыс. новых автомобилей в июне 2025 года. Этот результат на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в июне 2025 года в России было реализовано 1,1 тысячи новых автомобилей "Москвич". Это на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в публикации.

Более 50% продаж пришлось кроссовер "Москвич-3", третья часть от всего количества проданных автомобилей принадлежит лифтбеку "Москвич-6", а восьмая - электрическому кроссоверу "Москвич-3".

Как отмечается в сообщении, в первом полугодии бренд реализовал 7,4 тыс. автомобилей "Москвич", что на 24% ниже, чем в январе - июне 2024 года.