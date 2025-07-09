Уральская ТПП: бизнес чаще обращается за помощью в сопровождении в Иране и Индии

Президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин пояснил, что поиск новых партнеров взамен ушедших из-за геополитической обстановки является первостепенным вопросом для бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Уральские промышленники стали чаще обращаться за помощью в правовом сопровождении при налаживании бизнес-контактов в Иране и Индии. Об этом сообщил ТАСС президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"[Уральский бизнес интересует] помощь в юридическом, правовом сопровождении <…> [при налаживании сотрудничества] со странами Юго-Восточной Азии, <…> взаимодействии с Ираном, <…> когда появляются новые игроки, неизвестные, ранее непривычные нам, такие как Пакистан, Индия", - сказал он.

Беседин пояснил, что такое сопровождение важно, ведь поиск новых партнеров взамен ушедших из-за геополитической обстановки - первостепенный вопрос для бизнеса сегодня. "Те, с кем мы десятилетиями выстраивали отношения в западном направлении, перестали быть нашими партнерами, а мы по-прежнему производим интересную продукцию, нам нужны партнеры другие, поэтому - это запрос номер один", - сказал он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.