ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ

Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество искусственного интеллекта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Банк России дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ, выпустил кодекс его применения. Он носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии. В частности, ЦБ рекомендовал финорганизациям информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, по данным пресс-службы, в кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке заложены принципы человекоцентричности, справедливости, прозрачности, безопасности и ответственного управления рисками. Например, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия.

Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками ИИ.

"Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии. Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - отметил руководитель департамента финансовых технологий Станислав Короп, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, по мнению Банка России, особую роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций. Регулятор готов этому содействовать.