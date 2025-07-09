"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы между Москвой и Геленджиком

Первый перелет в город-курорт запланировали на 18 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу билетов на рейсы между Москвой и Геленджиком, убедился корреспондент ТАСС.

Первый рейс в Геленджик запланирован 18 июля, цена билетов начинается от 17,8 тыс. рублей. Время в пути составит 4 часа. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

С 25 июля "Аэрофлот" начнет летать в Геленджик ежедневно. 6 августа будет добавлен второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться каждый день.

Ранее в Минтрансе сообщили, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.