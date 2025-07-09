Трамп полагает, что базовая процентная ставка в США завышена на 3 пункта

По версии американского лидера, действия председателя ФРС Джерома Пауэлла "обходятся США в $360 млрд в год за счет расходов на рефинансирование"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, должна снизить базовую процентную ставку в стране не менее чем на 3 процентных пункта. Такое мнение он изложил на своей странице в Truth Social.

"Наша [базовая процентная] ставка ФРС сейчас завышена как минимум на 3 пункта", - написал он. По версии Трампа, действия председателя ФРС Джерома Пауэлла "обходятся США в $360 млрд в год за счет расходов на рефинансирование".

Президент подчеркнул, что не видит причин для поддержания базовой процентной ставки на текущем уровне. "Инфляции нет, в Америку приходят компании", - пояснил он.

С точки зрения Трампа, главой ФРС должен быть "кто угодно", но не Пауэлл. Американский лидер и ранее неоднократно подчеркивал, что ФРС следует снижать ставку. Он также подвергал Пауэлла жесткой критике за то, что тот этого не делает. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%.

Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.