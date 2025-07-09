Омбудсмен Якимчик: открытие аэропорта Геленджика повысит привлекательность Кубани

В аэропорту есть достаточный запас ресурсов для организации логистики на юге РФ с учетом ограничений на полеты в Краснодаре и Анапе, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Возобновление работы аэропорта в Геленджике положительно отразится на привлекательности Краснодарского края как с точки зрения туризма, так и бизнеса. Аэропорт имеет необходимый резерв мощностей для выстраивания логистики на юге России с учетом ограничений на полеты в Краснодаре и Анапе, заявил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

"Конечно же, туристические потоки пойдут в сторону Геленджика, привлекательность начнет восстанавливаться еще больше и в Анапе, и в Геленджике, и близлежащих территориях. Это, безусловно, улучшит в целом привлекательность региона - и бизнесу будет выгодно работать с центральной частью нашей страны. Хотелось бы, чтобы в этих условиях была возможность увеличить и количество рейсов, но нужно учитывать фактор СВО и возможность загрузки аэропорта по максимальной емкости: и краснодарские, и анапские логистические потоки перейдут на Геленджик", - сказал Якимчик.

Он отметил, что аэропорт Геленджика имеет резерв мощностей для обеспечения логистики на юге России с учетом перераспределения транспортных потоков в условиях действующих ограничений на полеты в аэропортах Анапы и Краснодара.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Росавиация сообщила, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

Новый аэропорт в Геленджике был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность. До конца 2025 года планируется завершить работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. Ограничения на полеты в аэропорту Геленджика были введены в 2022 году. Аэропорт Сочи в течение этих лет был главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим аэропортом из четырех, расположенных в Краснодарском крае. Также закрытыми остаются аэропорты Анапы и Краснодара.