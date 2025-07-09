Кобяков: бизнес-форум РФ и Бразилии дал импульс партнерству в сельском хозяйстве

По словам советника президента России, мероприятие стало "ярким свидетельством укрепления стратегического партнерства между нашими странами"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российско-бразильский бизнес-форум в Рио-де-Жанейро дал импульс развитию сотрудничества по ряду направлений, включая сельское хозяйство и высокие технологии. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Результаты бизнес-форума подтвердили, что среди деловых кругов наших стран подобная площадка крайне востребована - для налаживания прямых контактов, для получения информации о существующих возможностях для бизнеса и инвестиций, для обмена мнениями и опытом выстраивания бизнес-процессов. Уверен, что на мероприятии был дан импульс углублению взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах - от сельского хозяйства до высоких технологий", - приводятся его слова в пресс-релизе Росконгресса, который оказался в распоряжении ТАСС.

По словам Кобякова, мероприятие стало "ярким свидетельством укрепления стратегического партнерства между нашими странами". "Достигнутые договоренности и рекордные показатели сотрудничества в сфере поставок минеральных удобрений - рост экспорта на 20%, до 11,5 млн тонн - подтверждают правильность выбранного курса на развитие торгово-экономических отношений", - добавил он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел республики по вопросам торговли, науки, технологий, инноваций и культуры Лаудемар Гонсальвес де Агиар Нету отметил, что, "несмотря на сложную геополитическую ситуацию и различные вызовы, отношения России и Бразилии продолжают развиваться позитивно благодаря желанию правительств и предпринимателей обеих стран".

"Россия и впредь будет важным торговым партнером для Бразилии, - заверил дипломат. - Наши компании стремятся сотрудничать с Россией в таких областях, как биотехнологии, энергетика, сельское хозяйство и так далее. Но для того, чтобы этот потенциал стал реальностью, нам необходимо предпринять конкретные шаги, в том числе в рамках БРИКС, по расширению и диверсификации нашей двусторонней торговли, взаимных инвестиций и нашего сотрудничества в сфере инноваций".

Российско-бразильский бизнес-форум в Рио-де-Жанейро был приурочен к мероприятиям XVII саммита БРИКС. В мероприятии приняли участие представители предпринимательской и промышленной сферы, профильных министерств, дипломаты и представители бизнеса. Главная цель форума - диалог с целью углубления российско-бразильских отношений. Организаторами форума выступили Совет предпринимателей Россия - Бразилия и Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International.