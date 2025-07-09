Эксперт: бронирования отелей Геленджика после открытия аэропорта могут вырасти на 40%

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин отметил, что при этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в два-три раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество бронирований средств размещения в Геленджике после открытия аэропорта может увеличиться на 35-45% во второй половине лета и в сентябре по сравнению с текущими показателями, сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"По нашим прогнозам, после открытия аэропорта количество бронирований средств размещения в Геленджике во второй половине лета и в сентябре может увеличиться на порядка 35-45%. При этом в моменте всплеск интереса к направлению может возрасти в два-три раза", - сказал он.

При этом фактическое количество бронирований будет зависеть от уровня цен на авиабилеты и проживание, а также погодных условий. Кроме того, необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и оплатили транспорт или отели по другим направлениям, объяснил эксперт.

Он напомнил, что Геленджик традиционно входит в топ бронирований самостоятельных туристов по России летом и в бархатный сезон. В этом году курорт особенно популярен из-за ситуации с Анапой.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Геленджика готов возобновить прием и отправку гражданских самолетов с 10 июля.