Курганская область получит 62 млн рублей на модернизацию детских лагерей

В развитие системы детского отдыха уже заложили почти 700 млн рублей, сообщил глава региона Вадим Шумков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Курганская область получит дополнительное финансирование в размере 62 млн рублей на модернизацию детских лагерей в 2027-2028 годах, что позволит обновить три учреждения. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Министерство просвещения поддержало нашу заявку на дополнительное финансирование модернизации детских лагерей региона на 2027-2028 годы в сумме 62 млн рублей. Будет построено и обновлено еще несколько объектов в лагерях "Лесная республика" Каргапольского округа, "Красные орлы" Катайского округа и "Лазурный" Куртамышского округа. Всего в ближайшие годы дополнительно к уже вложенным ранее в модернизацию системы детского отдыха почти 700 млн рублей планируем направить еще столько же", - написал он.