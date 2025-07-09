Свекла с 1 по 7 июля подешевела на 3,8%

Также, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Стоимость столовой свеклы в России с 1 по 7 июля снизилась на 3,8%, белокочанной капусты - на 3,4%, картофеля - на 2,6%, сообщается в материалах Росстата.

Также, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%. В том числе огурцы подешевели на 2,4%, бананы - на 1%, помидоры - на 0,9%, лук репчатый - на 0,8%. В то же время выросли цены на морковь - на 4,5% и яблоки - на 1,5%.

Кроме того, с 1 по 7 июля снизились цены на яйца куриные - на 2,3%, консервы овощные для детского питания и рис - на 0,5%, пшено - на 0,4%, крупу гречневую и вермишель - на 0,3%, печенье - на 0,2%, молоко, сметану, творог, сахар-песок и соль поваренную - на 0,1%.

В то же время подорожали маргарин и хлеб ржаной - на 0,6%, хлеб пшеничный - на 0,3%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, мука пшеничная, водка, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядина, свинина, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, рыба мороженая и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.