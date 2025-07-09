Бензин за неделю подорожал в среднем на 17 копеек

Его стоимость достигла 60,42 рубля за 1 л

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 30 июня по 7 июля 2025 года выросли на 17 копеек - до 60,42 рубля за 1 л, дизель стал дешевле на копейку и стоит 71,48 рубля, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 18 копеек и составили 57,22 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 16 копеек - до 62,44 рубля за 1 л, Аи-98 подорожал на 4 копейки, до 84,46 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива уменьшилась на копейку - до 71,48 рубля за 1 л.

За период с 1 по 7 июля 2025 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 75 субъектах Российской Федерации, более всего в Чукотском автономном округе (+8,6%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 56,79 до 59,01 рубля, марки Аи-95 - от 62,75 до 67,19 рубля, марки Аи-98 и выше - от 83,2 до 90,16 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 56,6 до 58,98 рубля, марки Аи-95 - от 60 до 65,06 рубля, марки Аи-98 и выше - от 85,5 до 90,04 рубля за 1 л.