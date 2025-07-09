Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79%

Неделей ранее она равнялась 0,07%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 7 июля 2025 года составила 0,79%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 24 по 30 июня 2025 года - инфляция равнялась 0,07%.

С начала июля потребительские цены в РФ выросли на 0,79%, с начала года - на 4,58%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 7 июля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 10,002%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период цены выросли на маргарин и ржаной хлеб (+0,6%), пшеничный хлеб (+0,3%), вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло, пшеничную муку, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), говядину, свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,7%), в том числе на столовую свеклу (-3,8%), белокочанную капусту (-3,4%), картофель (-2,6%), огурцы (-2,4%), бананы (-1%), помидоры (-0,9%) и репчатый лук (-0,8%). Цены выросли на морковь (+4,5%) и яблоки (+1,5%).

Снижение цен было зафиксировано на куриные яйца куриные (-2,3%), овощные консервы для детского питания и рис (-0,5%), пшено (-0,4%), гречневую крупу и вермишель (-0,3%), печенье (-0,2%), молоко, сметану, творог, сахар-песок и поваренную соль (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь и ренгалин (+0,9%), нимесулид (+0,4%), корвалол и пенталгин (+0,3%), активированный уголь и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,2%), валидол и лизобакт (+0,1)%. Снизились цены на трекрезан (-0,3%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных (+0,4%), хозяйственное мыло, зубные пасты, спички, сухие корма для домашних животных (+0,2%), туалетную бумагу (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники, стиральные порошки и зубные щетки (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров стали дороже смартфоны (+0,7%), шампуни (+0,6%), телевизоры (+0,5%), женские колготки, спортивные детские костюмы (+0,2%), мужские носки, электропылесосы, легковые отечественные автомобили, сигареты с фильтром, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,1%). Снизились цены на легковые автомобили иностранных марок (-1,5%), кроссовки для взрослых (-0,5%) и детей (-0,2%), детские футболки (-0,3%), майки, мужские футболки и детские джинсы (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин поднялись на 0,3%, а цены на дизельное топливо практически не изменились.

Услуги

Согласно данным Росстата, выросла средняя стоимость на холодное водоснабжение (+14,9%), водоотведение (+14,6%), горячее водоснабжение и отопление (+13,8%), сжиженный газ (+13,5%), электроэнергию (+13%).

Так, в 2024 году ФАС России исключила из тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения тарифов.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,4%. Выросли тарифы на проезд в трамвае (+0,3%), городском автобусе (+0,2%), троллейбусе (+0,1%).

Выросла средняя стоимость проживания в гостиницах категории три звезды (+0,5%), гостиницах категории две, четыре и пять звезд (+0,2%) и хостелах (+0,1%). Снизилась средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты (-1,1%), санатории, а также проживания в гостиницах категории одна звезда или в мотелях (-0,1%).

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,3%), женские стрижки (+0,2%), восстановление зуба пломбой, стрижки мужские и ремонт телевизоров (+0,1%).

Комментарий ФАС касаемо роста стоимости тарифов ЖКХ

В пресс-службе ФАС сообщили, что ведомство обеспечивает контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны для недопущения необоснованного роста тарифов.

"Осуществляется ежемесячный мониторинг информации о платежах граждан за коммунальные услуги по 14 тысячам муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Он проводится в цифровом формате через специализированную информационную систему ФГИС "Тариф", где собирается вся необходимая информация. При выявлении нарушений при начислении платы непосредственно в квитанциях граждане могут обращаться в государственную жилищную инспекцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФАС регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат. Например, в 2024 году ФАС России исключила 29,2 млрд руб. экономически необоснованных средств из тарифов, а в ряде регионов добилась снижения цен.