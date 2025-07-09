Годовая инфляция с 1 по 7 июля ускорилась до 9,45% с 9,39%

На неделе с 1 по 7 июля она составила 0,79%, говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 1 по 7 июля ускорилась до 9,45% с 9,39%. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 1 по 7 июля 2025 года инфляция составила 0,79%. На продовольственные товары цены снизились на 0,05%. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания цены практически не изменились. В сегменте непродовольственные товаров цены снизились. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 6,11%, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2025 года). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились. Годовая инфляция на 7 июля зафиксирована на уровне 9,45%", - отмечается в обзоре.