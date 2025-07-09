Первыми продукцию на региональном маркетплейсе Ставрополья представят 50 производителей

Заявки на участие в проекте подали 150 производителей

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Первый маркетплейс Ставрополья на старте работы представит продукцию 50 производителей региона. Они прошли необходимую регистрацию, сообщил ТАСС министр экономического развития края Антон Доронин.

"Заявки на участие в проекте подали 150 производителей Ставрополья, из них необходимые процедуры и регистрацию прошли 50 производителей. Именно они первыми представят свою продукцию на региональном маркетплейсе Ставрополья. Позже перечень будет пополняться, ассортимент будет расширяться, размещение на площадке для производителей будет бесплатным", - сказал он.

Во время пресс-конференции в региональном информационном центре Ставропольского края краевой министр отметил, что маркетплейс готов на 99%. "Мы сейчас наполняем его до конца. Здесь различные темы - мода, книжное дело, арт-индустрия. Это товары наших товаропроизводителей - одежда, ткани, всевозможная продукция народных художественных промыслов, косметическая продукция. <…> В сентябре маркетплейс заработает 100%, думаю, даже в августе мы его запустим", - пояснил Антон Доронин.

Региональные вкладки также появились на площадках крупнейших российских маркетплейсов. "Сейчас мы активно работаем с нашими товаропроизводителями. Речь о десятках тысяч селлеров, которые продают на этих площадках", - пояснил Доронин.

Ранее глава краевого Минэкономразвития сообщал ТАСС об открытии заявок на участие в первом региональном маркетплейсе. От производителей поступило более 150 заявок. Маркетплейс создается в качестве новой региональной меры поддержки креативного предпринимательства. Проект реализуется министерством совместно с Корпорацией развития Ставропольского края.