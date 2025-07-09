Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% на импорт из Молдавии

Как следует из документа, США увеличат эту тарифную ставку, если власти республики решат ввести ответные пошлины

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Администрация США приняла решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Молдавии. Об этом говорится в письме на имя президента Молдавии Майи Санду, опубликованном американским лидером Дональдом Трампом в Truth Social.

Как следует из документа, США увеличат эту тарифную ставку, если власти республики решат ввести ответные пошлины.

Кроме того, уведомления о введении пошлин Трамп направил лидерам Алжира (размер пошлин в отношении этой страны составит 30%), Брунея (25%), Ирака (30%), Ливии (30%) и Филиппин (20%).

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.