S7 прорабатывает варианты запуска рейсов в Геленджик

Компания следит за ситуацией с открытием аэропорта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в Геленджик, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"На данный момент S7 Airlines следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов. В случае принятия соответствующего решения мы оперативно сообщим об этом", - говорится в сообщении.

В Минтрансе сообщили, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.