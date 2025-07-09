Глава африканской энергопалаты призвал Африку "бурить, детка, бурить"

Энджей Аюк также отметил, что Африка должна последовать призыву американского президента Дональда Трампа и максимально увеличивать добычу нефти и газа

ВЕНА, 9 июля. /ТАСС/. Всемирный банк и другие международные финансовые институты и банки должны начать финансирование проектов по разработке месторождений нефти и газа, а Африке нужно "бурить, детка, бурить" и наращивать добычу, заявил председатель Африканской энергопалаты Энджей Аюк на семинаре ОПЕК.

"Как насчет того, чтобы члены ОПЕК призвали Всемирный банк и все другие институты отказаться от правила исключения и начать финансировать добычу нефти и газа? Да, Всемирный банк говорит о поддержке атомной энергетики. Как насчет газа и нефти? Они нам нужны", - сказал он.

Аюк отметил, что речь идет не только о климатических вопросах, назвав ошибкой попытки развитых стран отказать Африке в развитии благодаря использованию нефти. "Мы слишком много извинялись за нефть. Я больше никогда не буду извиняться за нефть", - пообещал он.

Аюк также отметил, что Африка должна последовать призыву американского президента Дональда Трампа и максимально увеличивать добычу нефти и газа. "Мы должны действовать по принципу "бури, детка, бури" и добывать все возможные углеводороды в Африке", - сказал он.

9-й Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене. ТАСС выступает официальным медиапартнером мероприятия.