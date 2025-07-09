В Смоленской области вложат 800 млн рублей в создание предприятия по переработке говядины

Компания приобрела и модернизирует имущественный комплекс бывшего мясокомбината "Орлан" площадью 19 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой

СМОЛЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проект по созданию нового предприятия по переработке говядины в Смоленской области, который реализует Смоленская агропромышленная компания, составит 800 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В Сафоновском округе будет создано новое предприятие по переработке говядины. Крупный инвестиционный проект в регионе реализует Смоленская агропромышленная компания. Общий объем инвестиций в проект составляет 800 млн рублей", - сказал губернатор.

Компания приобрела и модернизирует имущественный комплекс бывшего мясокомбината "Орлан" площадью 19 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой, отметил Анохин, добавив, что на первом этапе проекта будет запущен цех убоя мощностью до 1,8 тыс. тонн мяса в месяц.

"На свободных площадях планируется организовать производство готовой пищевой продукции, включая молочную переработку. Это позволит выпускать высококачественную продукцию, которая будет востребована на российском рынке", - сказал Анохин.

Губернатор пояснил, что предприятие также занимается выращиванием крупного рогатого скота на собственной кормовой базе площадью 6 тыс. га и планирует увеличить поголовье до 4 тыс. голов к концу 2025 года.

"Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата в Смоленской области. Вложения наших предприятий способствуют развитию экономики, инфраструктуры и повышению уровня жизни населения области. Инвестиционный проект в Сафоновском округе значительно усилит агропромышленный потенциал региона", - добавил Анохин.