Эксперт Склянчук: в РФ тарифы на ЖКХ необходимо сделать адресными

При этом, по словам Павла Склянчука, стоимость "коммуналки" не может быть низкой - она соразмерна росту цен в промышленности и других отраслях экономики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Повышение тарифов на ЖКХ в России необходимо сделать более адресным, поскольку нынешний вариант одинаков для всего населения. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.

С 1 июля в РФ произошло увеличение тарифов коммунальных платежей, средняя индексация начислений составила 11,9%, но в ряде регионов счета за ЖКХ значительно выше. Это вызвало широкий общественный резонанс. В результате Генпрокуратура РФ начала проверку правомерности роста тарифов.

"Допускаю, что проблема повышения тарифов на ЖКХ в России носит системный характер, это изъян в модели тарифообразования в этой сфере. Поэтому социальная справедливость кроется в необходимости введения двухступенчатой, адресной системы повышения тарифов, так как сегодняшний вариант одинаков для всего населения. Сейчас тарифы "плоские" и субсидирование, по сути, происходит бесцельно", - сказал он.

При этом, по словам Склянчука, стоимость "коммуналки" не может быть низкой - она соразмерна росту цен в промышленности и других отраслях экономики. Из-за того, что в ЖКХ нет, например, налоговых льгот, экономические процессы ложатся на плечи граждан, посетовал он.

"Хорошо, что Генпрокуратура обратила внимание на эту ситуацию, поскольку из-за технологий поставки ресурсов по сетям ЖКХ процедура непрозрачна. Чтобы повысить прозрачность, надо ставить счетчики и внедрять цифровые алгоритмы учета потребления, чтобы выявлять участки, где потребление возросло незаконно", - добавил он.

Причины повышения тарифов

Рост платежей за ЖКХ в этом году обусловлен в том числе скачком цен на энергоносители - например, повышение тарифов на газ в 2025 году составило более 21%, что составляет 37% от платежей на тепло, рассказала ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ("Единая Россия"). Ранее рост тарифов на газ сдерживался, но в этом году правительство решило компенсировать издержки газовщикам в связи с большими инвестпрограммами, отметила она.

"Коридоры для роста платежей за "коммуналку" на этот год были сформированы правительством в конце прошлого года на основе прогноза социально-экономического развития, уровня инфляции и других критериев. Затем региональные службы установили стоимость ресурсов в своих регионах, и здесь главное ограничение - чтобы платеж каждого конкретного гражданина не выходил за рамки этого коридора. Однако муниципалитеты, реализующие большие инвестиционные программы, могут после обращения в ФАС устанавливать дополнительные надбавки", - сказала она. При этом индексация начислений в среднем на 11,9% практически ничего не отражает, поскольку даже в одном муниципалитете могут быть разные величины.

В данной ситуации Генпрокуратура может проверить, насколько платежи за ЖКУ не выходят за рамки установленных кабмином коридоров и насколько ФАС согласовала эти сверхординарные надбавки, полагает Разворотнева. Возможно, какие-то несогласованные надбавки будут найдены и опротестованы Генпрокуратурой, но самое главное - налаживание эффективности системы соцзащиты для граждан, заключила она.

Мнение ведомства

Со стороны государства предусмотрен контроль за недопущением превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКУ, сообщили в пресс-службе Минстроя России. "Совместно с ФАС России осуществляется мониторинг цен и тарифов за коммунальные услуги на территории субъектов, проверка обоснованности установленных тарифов и их отмена, если они не соответствуют законодательству. Государственная жилищная инспекция контролирует, чтобы в итоговой квитанции плата за услуги ЖКХ была рассчитана верно", - отмечается в сообщении.